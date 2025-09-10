وقال ترامب في منشور على منصته "تروث سوشال": "ما قصة روسيا وانتهاكها المجال الجوي البولندي بطائرات مسيّرة؟ ها نحن نبدأ من جديد!"، بينما لم يوضح ما يعنيه بالجزء الأخير من منشوره القصير.

كان الرئيس الأميركي قد حذر في نهاية الأسبوع من أنه مستعد لفرض مزيد من العقوبات على موسكو بسبب حربها في أوكرانيا، وسط شعوره بخيبة أمل من الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.

لكن ترامب تجنب مجددا في بيانه المقتضب الأربعاء توجيه انتقادات مباشرة لنظيره الروسي، الذي استضافه في قمة في ألاسكا في أغسطس.

وأعلن البيت الأبيض أن ترامب سيتحدث قريبا مع نظيره البولندي كارول نافروتسكي، وهو حليف قومي استقبله في المكتب البيضاوي الأسبوع الماضي.

وقال مسؤول في البيت الأبيض لوكالة "فرانس برس" طالبا عدم كشف هويته، إن "ترامب والبيت الأبيض يتبعان التقارير الواردة من بولندا وهناك خطط للرئيس للتحدث إلى نافروتسكي اليوم".

وأعلنت بولندا أن طائرات مسيّرة روسية انتهكت مجالها الجوي 19 مرة، وتم إسقاط ما لا يقل عن 3 منها ليلا بعد أن أرسلت وارسو وحلفاؤها في حلف شمال الأطلسي طائرات مقاتلة.

وقال رئيس الوزراء البولندي دونالد توسك إن بلاده دعت أعضاء حلف الناتو لإجراء محادثات عاجلة، وحذر من أن الوضع يقترب من "نزاع مفتوح".

من جهته، حذر الاتحاد الأوروبي من أن روسيا تحاول "اختبار وحدة" الحلفاء الغربيين.

ونفت وزارة الدفاع الروسية استهداف بولندا، واتهمت وزارة خارجيتها وارسو بنشر "خرافات" لتصعيد الحرب في أوكرانيا التي بدأت عام 2022.