وذكرت القيادة في بيان على منصة إكس للتواصل الاجتماعي "خلال هجوم اليوم الذي شنته روسيا الاتحادية على أهداف في أوكرانيا، انتهكت طائرات مسيرة مجالنا الجوي بشكل متكرر".

وأضاف البيان: "بناء على طلب القائد العملياتي للقوات المسلحة، استُخدمت أسلحة والعمليات جارية لتحديد مواقع الأهداف التي أُسقطت".

وحسبما ذكرت "بي بي سي" نقلا عن القوات المسلحة البولندية، فإن "أجساما روسية تم إسقاطها"، ما يمثل المرة الأولى التي تتعامل فيها دولة في حلف "الناتو" بشكل مباشر مع أسلحة روسية في مجالها الجوي منذ بدء حرب أوكرانيا في عام 2022.

وحذرت القوات الجوية الأوكرانية في وقت سابق فجر الأربعاء من أن طائرات روسية مسيرة دخلت المجال الجوي البولندي، وتهدد مدينة زاموشتش.

ولم يتضح بعد عدد الطائرات المسيرة التي دخلت المجال الجوي لبولندا.

وأعلنت إدارة الطيران الاتحادية الأميركية أن بولندا أغلقت 4 مطارات من بينها مطار شوبان الرئيسي في وارسو الأربعاء، بعد أن شنت روسيا هجمات بطائرات مسيرة في أوكرانيا المجاورة بالقرب من الحدود.

وأشارت إدارة الطيران الاتحادية الأميركية إلى أن المطارات الثلاثة الأخرى المُغلقة هي مطار جيشوف-ياشونكا ومطار وارسو مودلين ومطار لوبلين.

وشهدت بولندا تحركات عسكرية نشطة، صباح الأحد الماضي، بعد أن شنت روسيا غارات جوية استهدفت غرب أوكرانيا قرب الحدود مع بولندا.

وأفادت قيادة العمليات بالقوات المسلحة البولندية بأن طائرات بولندية وأخرى تابعة لحلفاء نشطت في وقت مبكر من صباح الأحد لضمان سلامة المجال الجوي البولندي.

ورفعت بولندا حالة التأهب القصوى تحسبا لاختراق أجسام مجالها الجوي، منذ سقوط صاروخ أوكراني طائش على قرية جنوبي البلاد عام 2022، مما أسفر عن مقتل شخصين، بعد بضعة أشهر من بدء الهجوم العسكري الروسي الشامل على أوكرانيا.