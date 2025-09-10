وقال سلاح الجو الأوكراني عبر تطبيق تيليغرام "طائرات مسيرة في بولندا، تتجه غربا نحو مدينة زاموشتش!".

وقالت قيادة العمليات في بولندا، العضو في حلف شمال الأطلسي، إن طائرات بولندية وأخرى حليفة حلقت لضمان سلامة المجال الجوي للبلاد بعد التحذير الأوكراني.

وذكرت قيادة العمليات في منشور على موقع إكس "تعمل الطائرات البولندية والحليفة في مجالنا الجوي، في حين تم وضع أنظمة الدفاع الجوي الأرضية وأنظمة الاستطلاع بالرادار عند أعلى درجات التأهب".

ولم يتضح بعد عدد الطائرات المسيرة التي دخلت المجال الجوي لبولندا.

وذكرت وسائل إعلام أوكرانية أن طائرة واحدة على الأقل تتجه نحو مدينة جيشوف غرب بولندا.

من ناحية أخرى قالت الإدارة العسكرية للعاصمة الأوكرانية عبر تيليغرام إن وحدات الدفاع الجوي تحاول صد هجوم بطائرات مسيرة روسية على كييف.

وأفادت القوات الأوكرانية في وقت متأخر من يوم الثلاثاء بأن الجيش الروسي شنّ هجمات جديدة باستخدام طائرات مقاتلة بدون طيار في جميع أنحاء أوكرانيا.

وأشارت القوات الجوية الأوكرانية إلى وجود عدد كبير من طائرات "العدو" بدون طيار فوق المناطق الوسطى والشمالية الشرقية من البلاد.

وفي العاصمة كييف، سُمع صوت إطلاق نار مضاد للطائرات قبل منتصف الليل بقليل.

وذكرت تقارير بأن بعض الطائرات بدون طيار دخلت بالفعل غرب أوكرانيا متجهة نحو مدينة لوتسك، وتم تفعيل صفارات الإنذار الجوي في معظم أنحاء البلاد.

وتوقع مراقبون عسكريون أوكرانيون أيضا احتمال استخدام صواريخ كروز جوية وبحرية.

وتحدثت تقارير غير مؤكدة عن قاذفات قنابل استراتيجية وسفنا مجهزة بصواريخ تابعة لأسطول البحر الأسود الروسي قد تم تجهيزها للانتشار.