وأظهر الفيديو رئيس الوزراء الإثيوبي أبيي أحمد إلى جانب قادة إقلميين، خلال إزاحة الستار عن اللوحة التذكارية المخصص لافتتاح السد.

وأثناء حفل التدشين، وصف أبيي أحمد السد بأنه "إنجاز عظيم ليس فقط لإثيوبيا، بل لكل السود".

وقال إن السد "يظهر أننا... قادرون على تحقيق كل ما نخطط له"، متوجّها الى دول الجوار بالقول إن "اثيوبيا أنجزت مشروع سدّ النهضة الكبير من أجل المجتمعات السوداء. هذا لن يؤثر على الإطلاق على تنميتكم".

وتقدم إثيوبيا "سد النهضة الكبير" على أنه أكبر مشروع لتوليد الطاقة الكهرومائية في إفريقيا.

ويواجه المشروع انتقادات شديدة من مصر التي تعتبره تهديدا وجوديا إذ قد يؤدي إلى تراجع مواردها المائية.

كذلك أعرب السودان عن قلقه حيال تشغيل سد النهضة وشدد في موقف مشترك مع مصر في أواخر حزيران/يونيو على "رفض الإجراءات الأحادية في حوض النيل الأزرق".

وسعت إثيوبيا مرارا لطمأنة دول الجوار، يتقدمها بلدا المصب مصر والسودان، بشأن مشروع سدّ النهضة.