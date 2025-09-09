وسيُوفر مشروع "سد النهضة" الطاقةَ لملايين الإثيوبيين بينما يفاقم الخلافَ مع مصر والسودان.

وقال رئيس الوزراء أبي أحمد إن إثيوبيا ستستخدِمُ الطاقة لتحسين وصول الكهرباء إلى المواطنين، مؤكدا أن السد لا يشكّل تهديداً لدولتيْ المصب.

وتخشى كل من مصر والسودان من أن يؤديَ سد النهضة إلى تقليص إمدادات المياه خلال فترات الجفاف، وأن يؤديَ إلى بناء سدود أخرى في أعلى النهر في وقت قالت مصر إن بناء السد ينتهك معاهدات المياه ويشكل تهديدا لوجودها.

وترى إثيوبيا، ثاني أكبر دولة في القارة الأفريقية من حيث عدد السكان إذ يبلغ عددهم 120 مليون نسمة، أن سد النهضة الإثيوبي الكبير، الذي تبلغ تكلفته 5 مليارات دولار والمشيد على أحد روافد نهر النيل، أساسي لطموحاتها في التنمية الاقتصادية.

يشار إلى أن بناء السد بدأ في العام 2011، ومن المفترض أن يرتفع توليد الطاقة في نهاية المطاف إلى 5150 ميغاوات من 750 ميغاوات ينتجها توربينان يعملان بالفعل.