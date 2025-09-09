وكتب دينيس بوشيلين على تطبيق تلغرام للرسائل في وقت متأخر اليوم الاثنين أن القوات الأوكرانية قصفت أهدافا في المدينة الرئيسية في المنطقة (دونيتسك)، وفي ماكييفكا، وهي مدينة صناعية تقع باتجاه الشمال.

وأوضح "تضرر 18 مبنى سكنيا في عدة مقاطعات في دونيتسك ومنطقة كراسنوغفارديسكي في ماكييفكا، بالإضافة إلى 14 منشأة بنية تحتية مدنية [مدارس وروضة أطفال ومرافق تسوق]".‏

وأضاف أن القوات الأوكرانية شنت 28 هجوما مسلحا، تم خلالها استخدام المدفعية وصواريخ كروز تكتيكية عملياتية وطائرات مسيرة.

وفي وقت سابق من أمس الأول الأحد، أفاد مراسل "سبوتنيك" بأن القوات الأوكرانية شنت هجوماً بطائرة مسيّرة على متنزه "غوليفر" في مقاطعة كالينينسكي بمدينة دونيتسك.

وأعلن بوشيلين أن عدد المصابين جراء الهجوم الأوكراني بطائرة مسيّرة على متنزه "غوليفر" في دونيتسك ارتفع إلى 6 أشخاص، بينهم طفل.

ولم يصدر أي تعليق بعد من المسؤولين الأوكرانيين على الهجمات.

ونقلت وكالات أنباء روسية عن مسؤولين أمنيين قولهم إن ما لا يقل عن 20 طائرة مسيرة جرى إطلاقها في الهجومين وتم تفعيل وحدات الدفاع الجوي.

وأضافوا أن أصوات انفجارات دوت في أنحاء مدينة دونيتسك وتصاعد دخان كثيف في سمائها.

وذكرت مدونة الحرب الروسية الشهيرة (ريبار) أن انفجارات وقعت أيضا في يناكييفو، وهي بلدة صناعية أخرى تسيطر عليها روسيا، وقالت إن مبنى سكنيا واحدا على الأقل تعرض للقصف.