وأفاد قصر الإليزيه بأن ماكرون سيلتقي برئيس الوزراء المنتهية ولايته فرانسوا بايرو ،يوم الثلاثاء، لقبول استقالة حكومته.

وأضاف البيان: "سيعين الرئيس رئيسًا جديدًا للوزراء في غضون الأيام المقبلة"، مشيرًا إلى أن ماكرون قد أخذ نتيجة تصويت الثقة في الاعتبار.

وكان بايرو قد ربط تصويت بالثقة في الجمعية الوطنية باقتراحاته لإجراءات التقشف لكنه فشل، حيث صوت 364 نائبًا ضده، بينما نال تأييد 194 صوتا فقط.

وكرئيس للدولة، يتولى ماكرون مسؤولية تعيين رئيس الوزراء.