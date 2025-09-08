وسقطت الحكومة الفرنسية في تصويت على الثقة بنتيجة 194 صوتًا مقابل 364، وفق ما أعلن رئيس الجمعية الوطنية.

وتعد عملية حجب الثقة عن الحكومة الفرنسية هي الأولى في تاريخ الجمهورية الخامسة.

وسيتعين على فرانسوا بايرو الآن أن يقدم استقالة حكومته إلى الرئيس إيمانويل ماكرون، الذي سيتعين عليه بدوره تعيين رئيس وزراء يتولى تشكيل حكومة جديدة

تولى فرانسوا بايرو، البالغ من العمر 74 عاما، منصب رئيس الوزراء قبل تسعة أشهر فقط.

ونقلت وكالة فرانس برس عن مصدر حكومي إن رئيس الوزراء الفرنسي سيقدم استقالته الى ماكرون صباح الثلاثاء