وكتبت وزارة الطاقة الأوكرانية على تطبيق تلغرام "الهدف واضح: التسبب في المزيد من المشقة لسكان أوكرانيا المسالمين، وترك منازل الأوكرانيين والمستشفيات ورياض الأطفال والمدارس بدون كهرباء ولا تدفئة".

وأضافت أن رجال الإنقاذ والمتخصصين في مجال الطاقة يعملون في الموقع.

محطة للطاقة الحرارية في مقاطعة كييف

في موسكو، أكد منسق مجموعات العمل السري الموالية لروسيا في مقاطعة نيكولاييف سيرغي ليبيديف أن القوات الروسية قصفت أقوى محطة للطاقة الكهربائية في منطقة كييف.

وقال ليبيديف: "أفادت التقارير بوقوع انفجار في محطة تريبولسكايا الحرارية. وانقطع التيار الكهربائي بشكل كبير في مقاطعة كييف وفي كييف نفسها. وكان التأثير هائلاً، حيث أحصى السكان المحليون نحو 7 انفجارات"، وفقا لما ذكره موقع سبوتنيك الإخباري الروسي.

محطة تريبولسكايا للطاقة الكهربائية: