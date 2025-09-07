وجه الرئيس الأميركي دونالد ترامب، مساء الأحد، تحذيرا صريحا لحركة حماس، مؤكدا أنه "لن يكون هناك تحذير آخر".
وفي تغريدة على حسابه في منصة "تروث سوشال"، قال ترامب: "الجميع يريد عودة الرهائن إلى ديارهم. الجميع يريد نهاية هذه الحرب".
وأضاف: "لقد قبل الإسرائيليون شروطي. وحان الوقت لحماس أن تقبلها أيضا".
وتابع: "لقد حذرتُ حماس من عواقب عدم قبولها. هذا تحذيري الأخير، ولن يكون هناك تحذير آخر! شكرا لاهتمامكم بهذا الأمر".
وكشفت مصادر مطلعة لموقع "أكسيوس" أن مبعوث البيت الأبيض، ستيف ويتكوف، قدّم الأسبوع الماضي مقترحا جديدا لحركة حماس بشأن صفقة تشمل وقف إطلاق النار وتحرير رهائن، وذلك عبر "ناشط سلام إسرائيلي"، في محاولة لتجنب العملية العسكرية الواسعة التي تعتزم إسرائيل تنفيذها في مدينة غزة.
تفاصيل المقترح الجديد
وفقا لمسؤول إسرائيلي كبير، تضمن المقترح الأميركي البنود التالية:
- إطلاق سراح جميع الرهائن الـ48 المتبقين في قطاع غزة.
- وقف شامل لإطلاق النار وإنهاء العملية العسكرية الإسرائيلية لاحتلال مدينة غزة.
- إفراج إسرائيل عن 2500 إلى 3000 أسير فلسطيني، بينهم مئات يقضون أحكاما بالسجن المؤبد بتهم تتعلق بقتل إسرائيليين.
- مباشرة مفاوضات فورية حول شروط إنهاء الحرب، بما يشمل مطالب إسرائيل بنزع سلاح حماس، ومطالب الأخيرة بانسحاب كامل ونهائي لقوات الاحتلال من قطاع غزة.
- تأكيد على أن ترامب سيتدخل شخصيا لإنهاء الحرب إذا استجابت حماس للمبادرة، واستمرار وقف إطلاق النار طالما المفاوضات جارية.