وخسر الائتلاف الذي يقوده الحزب الديمقراطي الحر بزعامة إيشيبا أغلبيته في مجلس المستشارين في الانتخابات التي جرت في يوليو الماضي.

وكان إيشيبا، الذي تولى منصبه في أكتوبر الماضي، قد قاوم طلبات الاستقالة، التي جاءت معظمها من منافسيه اليمينيين داخل حزبه، على مدى أكثر من شهر.

ويأتي إعلان إيشيبا قبل يوم من اجتماع حزبه الديمقراطي الليبرالي لتقرير ما إذا سيتم إجراء انتخابات مبكرة على قيادة الحزب- فيما يعد تصويتا بحجب الثقة عنه في حال تم الموافقة عليها.