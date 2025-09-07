وكتب ترامب على منصته للتواصل الاجتماعي "تروث سوشيال": "أحب رائحة عمليات الترحيل في الصباح. شيكاغو على وشك أن تعرف لماذا تسمى وزارة الحرب".

ولم يقدم الرئيس أي تفاصيل تتجاوز تسمية "تشيبوكاليبس ناو"، وهي تلاعب بعنوان فيلم فرانسيس فورد كوبولا الديستوبي عام 1979 الذي تدور أحداثه في حرب فيتنام، الذي يقول فيه أحد الشخصيات: "أحب رائحة النابالم في الصباح".

وردا على المنشور، وصف حاكم ولاية إلينوي التي تتبعها شيكاغو الديمقراطي جي بي بريتزكر، ترامب بأنه يتمنى أن يكون "ديكتاتورا" .

والجمعة وقع ترامب أمرا تنفيذيا يسعى إلى إعادة تسمية وزارة الدفاع بـ"وزارة الحرب"، وذلك بعد أشهر من حملته الانتخابية للترشح لجائزة نوبل للسلام، بينما يتطلب تغيير الاسم موافقة الكونغرس.

ويوضح الرسم التوضيحي في منشور ترامب صورته على خلفية أفق شيكاغو، مرتديا قبعة تشبه قبعة المقدم كيلغور، الذي يحب الحرب في الفيلم، ولعب دوره روبرت دوفال.

ويأتي منشور عطلة نهاية الأسبوع لترامب في أعقاب تهديداته المتكررة بإضافة شيكاغو إلى قائمة المدن الأخرى التي يقودها الحزب الديمقراطي، التي استهدفها بتوسيع نطاق الإنفاذ الاتحادي.

وتستعد إدارته لتكثيف إنفاذ قوانين الهجرة في شيكاغو، كما فعلت في لوس أنجلوس، ونشر قوات الحرس الوطني.

وبالإضافة إلى إرسال القوات إلى لوس أنجلوس في يونيو، نشر ترامب قوات منذ الشهر الماضي في واشنطن، في إطار مساعيه غير المسبوق للسيطرة على العاصمة.

كما اقترح أن بالتيمور ونيو أورليانز قد تواجهان نفس المصير، والجمعة ذكر أن السلطات الاتحادية قد تتجه إلى بورتلاند وأوريغون "للقضاء عليهم"، في إشارة إلى المحتجين.

وربما كان يصف عن طريق الخطأ مقطع فيديو من المظاهرات في تلك المدينة قبل سنوات.

ولا تزال التفاصيل المتعلقة بعملية شيكاغو التي وعد بها ترامب قليلة، لكن هناك بالفعل معارضة واسعة النطاق.

وقال قادة المدينة والولاية إنهم يخططون لمقاضاة إدارة ترامب، كما أن بريتزكر، المرشح المحتمل للرئاسة عام 2028، يعارض ذلك بشدة أيضا.

وكتب بريتزكر على منصة "إكس" فوق صورة لمنشور ترامب: "الرئيس يهدد بشن حرب على مدينة أميركية. هذه ليست مزحة. هذا ليس طبيعيا".

وأضاف: "دونالد ترامب ليس رجلا قويا، إنه رجل خائف. إلينوي لن يخيفها من يتمنى أن يكون ديكتاتورا".