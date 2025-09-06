ونقلت وكالة "تسنيم" عن عراقجي قوله، خلال المؤتمر الوطني لقدرات الاستثمار في المناطق الحرة والتجارية في إيران: "ليست كل مشاكلنا خارجية أو ناجمة عن العقوبات، فبعضها جذوره داخلية، وهذا يتطلب شجاعة للاعتراف به".

وأضاف: "لا ينبغي أن نصوّر العقوبات وكأنها نهاية العالم".

وأشار في السياق ذاته إلى أن "الحوار مع الولايات المتحدة مستمر عبر الوسطاء"، مبرزا "في اليوم الذي تكون فيه واشنطن مستعدة للتفاوض على أساس الاحترام المتبادل، سنكون نحن أيضا جاهزين. يجب احترام حقوقنا ومصالحنا، وبالطبع يجب ألا يغفل أي طرف عن مسؤولياته".

وبشأن "آلية الزناد"، ذكر وزير الخارجية الإيراني: "ارتكبت الدول الأوروبية الثلاث خطأ كبيرا بالاتجاه نحو تفعيل آلية الزناد، مما جعل الأمور أصعب. المفاوضات متواصلة وآمل أن نصل إلى تفاهم مشترك".

وكشف عراقجي أن "شكل المفاوضات وأبعادها تغيّرت ودخلت عوامل جديدة يجب أن نضع لها خططا، ونحن بصدد إعداد ذلك".

كما أوضح: "علاقاتنا مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية شهدت اضطرابا بعد الهجوم. منشآتنا تعرضت لهجوم، ومن الطبيعي أن تعاملاتنا لم تعد كما كانت. واليوم أجرى زملائي في فيينا مفاوضات جيدة للتوصل إلى إطار جديد، ونحن قريبون من التفاهم مع الوكالة على هذا الإطار".