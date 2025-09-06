وقال زيلينسكي: "يمكنه (بوتين) القدوم إلى كييف. لا أستطيع الذهاب إلى موسكو وبلادي تتعرض للقصف الصاروخي يوميا. لا أستطيع الذهاب إلى عاصمة هذا الإرهابي".

وقالت لراداتز: "بوتين يتفهم هذا".

وقام زيلينسكي وراداتز بجولة وجلسا في موقع مصنع أميركي في غرب أوكرانيا، كان هدفا لهجوم صاروخي روسي مؤخرا.

وأكد الرئيس الأوكراني مرارا أن بوتين لا يسعى للقاء به في ظل استمراره في الحرب في أوكرانيا.

وقال إن عرض بوتين كان يهدف إلى "تأجيل الاجتماع"، مؤكدا أنه مستعد للاجتماع بأي شكل من الأشكال.

وأوضح زيلينسكي أن بوتين "يمارس الألاعيب مع الولايات المتحدة"..

وأضاف: "إذا كان شخص ما لا يريد الاجتماع أثناء الحرب، فبإمكانه بالطبع أن يقترح شيئاً لا يمكن قبوله من قبلي أو من قبل الآخرين".

وفي وقت سابق، أكد الرئيس بوتين خلال الجلسة العامة لمنتدى الشرق الاقتصادي، الجمعة، استعداده للقاء زيلينسكي على أعلى مستوى، قائلا: "إذا كانت القيادة الأوكرانية جادة في رغبتها بالتفاوض، فليأتوا إلى موسكو، وسنضمن لهم الأمن بنسبة 100 بالمئة".

وشدد بوتين على أن روسيا على استعداد لتقديم ضمانات أمنية كاملة لكل من زيلينسكي وأعضاء الوفد الأوكراني في حال قرروا الحضور إلى العاصمة الروسية.