وأفادت هيئة المسح الجيولوجي الأميركية أن قوة الزلزال بلغت 5.2 درجة على مقياس ريختر، ووقع في إقليم كونار شرقي أفغانستان على عمق 10 كيلومترات.

كما شعر بالزلزل سكان العاصمة كابل، إلا أنه لم ترد تقارير عن إصابات أو أضرار حتى الآن.

وكانت منطقة شرق أفغانستان قد تعرضت لزلازل قوية متكررة في الأيام الأخيرة.

وقبل منتصف ليل الأحد الماضي، وقع زلزال أول بقوة 6 درجات على عمق 8 كيلومترات، تلاه العديد من الهزات الارتدادية وزلزال قوي آخر مساء الخميس.

وأفادت حركة طالبان الحاكمة والهلال الأحمر الأفغاني مؤخرا، أن حصيلة الضحايا بلغت نحو 2200 قتيل وأكثر من 3600 جريح.