ولم تكشف الشرطة أي تفاصيل حول هوية الضحية أو المهاجم، كما لم توضح دوافع الهجوم في الوقت الحاضر.

وصرح المتحدث باسم شرطة إيسن، باسكال بيتيناتو، عبر محطة "إن تي في" أنه لا يسعه القول ما إذا كان الهجوم "محدد الهدف أم لا".

وكتبت شرطة رينانيا الشمالية-فيستفاليا على إكس: "أصيب المدرس بجروح بسلاح أبيض خلال الهجوم".

وبعد قليل، أعلنت أن عناصرها تمكنوا من تحديد مكان وجود المهاجم والتعرف عليه قبل استخدام أسلحتهم، مشيرة إلى أن "المشتبه به أصيب بجروح ويتلقى حاليا العناية الطبية".

ونقل المدرس إلى المستشفى وفق المصدر ذاته، من غير أن ترد أي معلومات حول وضعه الصحي.

وذكرت صحيفة "بيلد" على موقعها الإلكتروني، أن الضحية امرأة أصيبت في بطنها وتحتاج إلى عملية جراحية عاجلة، مشيرة إلى أن المهاجم تلميذ في المعهد.

ووفقا لبيانات أولية، لم يتعرض أشخاص آخرون للاعتداء، وتواجدت رجال الشرطة الألمانية بأعداد كبيرة في موقع الحادث، صباح الجمعة.