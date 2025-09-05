وقال البنتاغون في بيان "اليوم، حلقت طائرتان عسكريتان تابعتان لنظام مادورو بالقرب من سفينة تابعة للبحرية الأميركية في المياه الدولية"، ووصف البيان ما حدث بأنه "خطوة استفزازية للغاية".

وأضاف "ننصح العصابة التي تدير فنزويلا بشدة بعدم القيام بأي جهد إضافي لعرقلة أو ردع أو التدخل في عمليات مكافحة المخدرات ومكافحة الإرهاب التي ينفذها الجيش الأميركي".

وتزيد هذه الواقعة، التي قال البنتاغون إنها حدثت في المياه الدولية، من التوتر بين الجانبين بعد يومين فقط من غارة أميركية أسفرت عن مقتل 11 شخصا على متن سفينة من فنزويلا قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب إنها كانت تحمل مواد مخدرة.

وشكك خبراء قانونيون في شرعية الغارة، على الرغم مما قالته إدارة ترامب حول أنها تتمتع بسلطة استهداف من تشتبه في أنهم أعضاء بعصابة "ترين دي أراغوا" الإجرامية التي تهرب المخدرات إلى الولايات المتحدة بعد أن صنفتها واشنطن منظمة إرهابية في وقت سابق من هذا العام.

وفي بيان مقتضب أكد فقط حدوث الواقعة، شبه البنتاغون حكومة الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو بعصابة لتهريب المخدرات، وهي مزاعم ترفضها كراكاس. ويتهم ترامب الرئيس الفنزويلي بإدارة ترين دي أراغوا.

ولم ترد وزارة الاتصالات الفنزويلية على الفور على طلب للتعليق.