وقال المتحدث باسم الكرملين للصحفيين: "لا توجد خطط حتى الآن"، غير أنه أكد أن الاتصالات بين الكرملين وواشنطن مستمرة، مشيرا إلى أن هناك قنوات اتصال بين أجهزة الاستخبارات الروسية والأميركية.

وحول أوكرانيا، قال بيسكوف، في مقابلة مع وكالة ريا نوفوستي في المنتدى الاقتصادي الشرقي، إنه لا يمكن للوحدات العسكرية الأجنبية تقديم ضمانات أمنية لأوكرانيا، مشيرا إلى أنه "يجب تقديم ضمانات أمنية لكل من أوكرانيا وروسيا".

وقال بيسكوف إن "الضمانات الأمنية لأوكرانيا يمكن وينبغي أن تكون موضوع مفاوضات".

وأضاف المتحدث باسم الكرملين أن أحكام الاتفاقيات في إسطنبول عام 2022 تضمنت جميع الضمانات الأمنية.

وحول قمة روسية أوكرانية، قال بيسكوف إن هناك حاجة إلى إنجاز قدر هائل من العمل قبل عقد اجتماع رفيع المستوى أو قمة بين روسيا وأوكرانيا.

وقال بيسكوف لوكالة "تاس" إن "الرئيس الروسي فلاديمير بوتين دعا الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي إلى موسكو للتحدث وليس للاستسلام".

واعتبر أن "المحادثات بين بوتين وترامب ليست سهلة، فكل منهما يدافع عن مصالح بلاده".