وأيد رئيس الأركان العامة للجيش الاسرائيلي ورئيس الموساد ووزير الخارجية وقف إطلاق النار المؤقت مع حماس بدلا من توسيع نطاق الحرب الآن.

وجاء ذلك وفقا للصحيفة، في اجتماعٍ ناريٍّ لمجلس الوزراء الأمني ​​استمر 6 ساعات مساء الأحد، حيث حذّر رئيس الأركان الإسرائيلي إيال زامير نتنياهو وكبار الوزراء الحاضرين من أن العملية قد تؤدي إلى حكم عسكري إسرائيلي على غزة.

وقال مسؤولون إسرائيليون إن رئيس جهاز المخابرات الموساد، ديفيد برنياع، ووزير الخارجية جدعون ساعر، أعربا أيضا عن ترددهما في الأسابيع الأخيرة بشأن المضي قدما في الهجوم على مدينة غزة.

وقال مسؤولون إنهم، إلى جانب زامير، طالبوا بالسعي إلى اتفاق وقف إطلاق نار مع حماس من شأنه أن يُطلق سراح بعض الرهائن الإسرائيليين المتبقين في غزة على الأقل.

ويعكس هذا الخلاف انقساما بين نتنياهو وبعض المسؤولين في المؤسسة الأمنية في البلاد حول أهداف الحرب وتنفيذها ومستقبل غزة.