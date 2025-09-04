وجاء في البيان "نأمل في استئناف المفاوضات على وجه السرعة... لتأمين إطلاق سراح جميع الرهائن وتحقيق وقف دائم لإطلاق النار بشكل عاجل وتسهيل الدخول الآمن للمساعدات الإنسانية إلى المناطق الأكثر تضررا وضمان الاحترام الكامل للقانون الإنساني".

وشكر هرتسوج في وقت سابق البابا ليو على الاجتماع في منشور على منصة "إكس"، وقال إنه تلقى "ترحيبا حارا" في الفاتيكان.