وقال رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر، إن بلاده ترحب بالإعلانات الصادرة عن شركاء "تحالف الراغبين" بشأن تزويد أوكرانيا بصواريخ بعيدة المدى، في خطوة تهدف إلى تعزيز قدرات كييف الدفاعية وسط استمرار الهجمات الروسية.

ويقصد بتحالف الراغبين، التشكيل الدولي الذي أعلن عنه عقب قمة عقدت في العاصمة البريطانية لندن، في 2 مارس الماضي، وجمعت قادة أوروبيين وممثلي منظمات دولية بهدف مناقشة آليات تعزيز السلام في أوكرانيا.

وأضاف ستارمر، خلال مكالمة افتراضية مع قادة التحالف من غلاسكو: "المجموعة لديها تعهد ثابت تجاه أوكرانيا، بدعم من الرئيس ترامب (الرئيس الأميركي دونالد ترامب)، ومن الواضح أننا بحاجة إلى المضي قدما لممارسة المزيد من الضغط على بوتين (الرئيس الروسي فلاديمير بوتين) من أجل تأمين وقف الأعمال العدائية".

وأشار إلى أن هذه الخطوة جاءت عقب "الهجمات العشوائية التي شهدتها كييف الأسبوع الماضي، والتي أسفرت عن أضرار كبيرة بمبنى المجلس الثقافي البريطاني ووفد الاتحاد الأوروبي"، مؤكدا أن "بوتين لا يمكن الوثوق به، فهو يواصل عرقلة محادثات السلام بينما يشن هجمات مروعة على أوكرانيا".

وشدد رئيس الوزراء، على أن تزويد كييف بصواريخ بعيدة المدى سيُعزز قدراتها الدفاعية، مشيداً بجهود المخططين العسكريين ورؤساء الدفاع "على عملهم المتواصل والسريع لضمان إمكانية نشر القوة عند الحاجة في حال التوصل إلى وقف إطلاق النار".