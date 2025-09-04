وقال المتحدث باسم الحكومة حمد الله فيترات إن مئات الجثث انتُشلت من تحت أنقاض المنازل المدمرة، مشيرًا إلى أن الجهود متواصلة لانتشال العالقين وتقديم المساعدات الطارئة.

وكان الزلزال، الذي بلغت قوته 6 درجات على مقياس ريختر، قد ضرب مساء الأحد الماضي عدة أقاليم جبلية نائية في شرق البلاد، مخلفا دمارًا واسعًا وقرى بأكملها تحت الركام، فيما تركزت معظم الخسائر في إقليم كونار الواقع وسط وديان ضيقة تحيط بها جبال شاهقة.

وأضاف المتحدث أن السلطات أقامت خياما لإيواء المتضررين، فيما تستمر عمليات إيصال الإسعافات الأولية وأدوات الطوارئ للمناطق المنكوبة.