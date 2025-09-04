وقال مارك روته في كلمة خلال مؤتمر بشأن الدفاع في براغ "لماذا نكترث لموقف روسيا من مسألة القوات في أوكرانيا؟ هذا بلد مستقل، القرار بذلك لا يعود لهم"، في إشارة للروس.

وكانت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا صرحت، في وقت سابق اليوم الخميس، بأن موسكو لن تدخل في أي نقاش يتعلق بالتدخل الخارجي "غير المقبول على الإطلاق" في أوكرانيا، بصرف النظر عن شكله أو صيغه.

وقالت زاخاروفا، في مؤتمر صحفي على هامش منتدى الشرق الاقتصادي: "روسيا ليست بصدد مناقشة التدخل الخارجي في أوكرانيا، الذي يعد في جوهره غير مقبول ويقوض أي أسس للأمن، وذلك في أي شكل أو أي إطار. على الغرب أن يفهم هذا جيدًا، حتى يكون لديهم إشارة واضحة لموقف روسيا عندما يفكرون في إثارة هذا الموضوع مرة أخرى".

وأضافت: "كل هذه الأفكار التي يطرحها زعيم كييف، والتي هي في الواقع نسخة مطابقة لمبادرات رعاته الأوروبيين – بل بالأحرى حزب الحرب الأوروبي كما أشرنا مرارًا – غير مقبولة إطلاقًا. فهي تهدف إلى إبقاء أوكرانيا قاعدة انطلاق للإرهاب وللاستفزازات ضد بلادنا. هذه ليست ضمانات لأمن أوكرانيا، بل هي ضمانات للخطر على القارة الأوروبية".

يشار إلى أن وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف صرح، أمس الأربعاء، بأن تحقيق سلام دائم في أوكرانيا يتطلب الاعتراف بالوقائع الإقليمية الجديدة وتثبيتها وفق الأطر القانونية الدولية.