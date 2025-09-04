وأعلنت البرتغال أن اليوم الخميس يوم حداد وطني، فيما وصفت السلطات الحادث بأنه الأسوأ في التاريخ الحديث للمدينة.

وقدم الرئيس البرتغالي، مارسيلو ريبيلو دي سوزا، تعازيه لأسر الضحايا والمصابين.

وقال المعهد الوطني للطوارئ الطبية في بيان، إن حالة 5 من المصابين، بينهم طفل، خطيرة. وأضاف أن عددا غير محدد من المصابين من الأجانب.

وعرضت صور وفيديوهات للترام ذي اللونين الأصفر والأبيض، وقد انقلب على جانبه في المسار الضيق الذي يسير فيه.

وأكد شهود عيان، لوسائل الإعلام المحلية، أن الترام اندفع بسرعة إلى أسفل التل، ويبدو أنه خرج عن السيطرة.

وقال عمدة لشبونة، كارلوس موداس، للصحفيين بموقع الحادث، إن المدينة في حالة حداد. وأضاف موداس "كان هذا حادثا مأساويا... إنها مأساة لم نشهد مثلها من قبل".

وقالت الحكومة البرتغالية، في بيان، إن التحقيق في أسباب الحادث سيبدأ بمجرد انتهاء عملية الإنقاذ.

ويعد الترام الذي يعود للقرن الـ19 من أبرز المقاصد السياحية في لشبونة، وغالبا ما يكون مكتظا بالسائحين في هذا الوقت من العام للقيام بهذه الرحلة القصيرة صعودا وهبوطا على أحد تلال المدينة المنحدرة.