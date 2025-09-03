وفق التقرير، يمثل هذا زيادة بمقدار 32.3 كيلوغرام مقارنة بالتقييم الصادر في مايو 2025.

وذكر التقرير أن التقديرات في 13 يونيو لمخزون إيران من اليورانيوم المخصب بنسبة نقاء تصل إلى 60 بالمئة في شكل سادس فلوريد اليورانيوم، والذي يمكن تخصيبه في أجهزة الطرد المركزي، بلغ 440.9 كيلوغرام بحلول 13 يونيو 2025.

وأوضح التقرير أن هذه الكمية تكفي لصنع 10 قنابل نووية إذا زاد مستوى تخصيبها.

هذه الأرقام ظهرت قبل الهجوم العسكري الإسرائيلي على إيران في 13 يونيو 2025، والذي استهدف منشآت نووية مثل ناتنز وفوردو .

بعد ذلك الهجوم، توقّفت عمليات تفتيش الوكالة في إيران بسبب الأضرار التي لحقت بالمنشآت، ولم يتمكن مفتشو الوكالة من إجراء عمليات تأكيد ميداني لبيانات إيران بشأن المخزون الحالي

وأعربت الوكالة الدولية للطاقة الذرية، الأربعاء، عن أسفها لقرار طهران تعليق التعاون معها عقب الحرب بين إيران وإسرائيل، وحثّت على استئناف عمليات التفتيش بسرعة.

وقالت الوكالة التابعة للأمم المتحدة في تقرير غير معدّ للنشر اطلعت عليه وكالة فرانس برس، "كان سحب جميع مفتشي الوكالة من إيران بسبب المخاوف المتعلّقة بالسلامة والناجمة عن الهجمات العسكرية على المنشآت النووية الإيرانية، ضروريا بالنظر إلى الوضع الأمني العام"، مضيفة أنّ "قرار إيران اللاحق بتعليق التعاون مع الوكالة أمر مؤسف للغاية".