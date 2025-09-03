وقالت وزارة الدفاع الروسية في بيان: "القوات الروسية تتواجد بالقرب من مبنى إدارة المدينة، وفي منطقة ملعب سبارتاك في شارع سبورتيفني، وفي محطة الكهرباء بالمدينة"، بحسب ما ذكر موقع "سبوتنيك" الإخباري الروسي.

وأضافت: "حاليا، تواصل وحدات من مجموعة قوات الغرب عملية تحرير مدينة كوبيانسك والمناطق المحيطة بها".

ونشرت الدفاع الروسية مشاهد من طائرات دون طيار تؤكد سيطرة القوات الروسية على حوالي نصف أراضي مدينة كوبيانسك.

وكانت الدفاع الروسية أعلنت، أمس الثلاثاء، أن الجيش الروسي تمكن من السيطرة على بلدة جديدة في مقاطعة دونيتسك.

وقالت وزارة الدفاع الروسية في بيانها الثلاثاء: "نتيجة للإجراءات الحاسمة لوحدات قوات مجموعة الجنوب الروسية، تم تحرير بلدة فيدوروفكا في جمهورية دونيتسك الشعبية".