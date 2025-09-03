وأفاد الكرملين أن بوتين شكر كيم على نشر كوريا الشمالية قوات لدعم روسيا في حربها مع أوكرانيا وأكد له أن البلدين يقفان معا "ضد النازية الجديدة الحديثة".

ووفقا لسبوتنيك، فقد قال بوتين في اجتماعه مع كيم جونغ أون: "في الآونة الأخيرة، اكتسبت العلاقات بين بلدينا طابعا خاصا من الثقة والودية، وشخصية متحالفة".

وأكد بوتين أن جيش كوريا الديمقراطية قاتل ببطولة في مقاطعة كورسك، مشيرا إلى أن القوات الخاصة لكوريا الديمقراطية شاركت في تحرير كورسك بالامتثال الكامل للاتفاق بين البلدين.

وأضاف: "أود أن أشير إلى أننا لن ننسى أبدا التضحيات التي قدمتها قواتكم المسلحة وعائلات جنودكم. نيابة عن الشعب الروسي، أود أن أشكركم على مشاركتكم في المعركة المشتركة ضد النازية الجديدة الحديثة"، بحسب ما ذكر موقع سبوتنيك الروسي الإخباري.

وطلب الرئيس الروسي من كيم جونغ أون أن ينقل أحر كلمات الامتنان لشعب كوريا الديمقراطية بأكمله.

من جهته أكد كيم جونغ أون أنه "إذا كان هناك أي شيء يمكننا القيام به لمساعدة روسيا، فسنفعل ذلك بالتأكيد، وسنعتبره واجبا أخويا".

وأشار إلى أن العلاقات بين موسكو وبيونغيانغ تتطور من جميع الجوانب بعد إبرام معاهدة بين الدول في يونيو 2024.

بعد حفل استقبال بمناسبة الذكرى 80 للانتصار على اليابان العسكرية ونهاية الحرب العالمية الثانية، استقل بوتين وكيم جونغ أون نفس السيارة، ويذهبان للمحادثاث بحسب الكرملين.