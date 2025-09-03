وتفقد الرئيس الصيني شي جينبينغ، برفقة 26 من قادة العالم، بينهم الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون والرئيس الروسي فلاديمير بوتين، وهو يستقل سيارة مكشوفة، القوات والمعدات العسكرية.

وشارك في الحدث أكثر من 10 آلاف جندي ومئات الطائرات والعربات العسكرية، حيث يعرض 45 تشكيلا عسكريا تمثل فروع القوات التقليدية والجديدة، بما في ذلك قوات حفظ السلام الصينية العاملة ضمن بعثات الأمم المتحدة.

كما شاركت جميع أنواع الأسلحة والمعدات العسكرية المعروضة في العرض تم تصنيعها في الصين وهي بالفعل في الخدمة لدى القوات المسلحة للبلاد.

وأكدت وكالة الأنباء الصينية "شينخوا" أن "الصين قدمت للمرة الأولى قواتها الاستراتيجية البرية والبحرية والجوية على شكل ثالوث نووي في العرض العسكري بمناسبة يوم النصر يوم الأربعاء".

وحلقت طائرات هليكوبتر تحمل رايات كبيرة وطائرات مقاتلة في تشكيلات خلال العرض الذي استمر 70 دقيقة مليئة بالرمزية والدعاية التي بلغت ذروتها بإطلاق 80 ألف حمامة سلام وبالونات ملونة.

ويعد هذا العرض الثاني من نوعه الذي تنظمه الصين إحياء لذكرى الانتصار على اليابان، بعد العرض الأول الذي أقيم في الذكرى السبعين عام 2015.

أما آخر عرض عسكري كبير في بكين فكان عام 2019، بمناسبة الذكرى السبعين لتأسيس جمهورية الصين الشعبية عام 1949.

من بين الأسلحة المعروض، دبابة 99A، التي تعد أحدث دبابة رئيسية في الصين، والتي تتميز بقدرات عالية في الحماية والقوة النارية والمناورة.

كما عرضت أحدث أنواع منظومات الدفاع الجوي، ومن بينها أنظمة صواريخ أرض–جو بعيدة المدى مطوّرة حديثًا لاعتراض الطائرات والصواريخ الباليستية؛ ومنظومات متوسطة المدى متعددة المهام للتعامل مع الطائرات المسيّرة وصواريخ كروز، إضافة إلى أنظمة قصيرة المدى محمولة على مركبات، مخصّصة لحماية التشكيلات البرية من التهديدات الجوية القريبة.

ولأول مرة، تُعرض صواريخ "جينجلي-1" الجوية، وصواريخ "جولانغ-3" الباليستية العابرة للقارات التي تُطلق من الغواصات، وصواريخ "دونغ فنغ-61" البرية العابرة للقارات، وصواريخ "دونغفنغ-31" البرية العابرة للقارات، جميعها في عرض واحد.