وقالت وزارة الدفاع الروسية في بيانها الثلاثاء: "نتيجة للإجراءات الحاسمة لوحدات قوات مجموعة الجنوب الروسية، تم تحرير بلدة فيدوروفكا في جمهورية دونيتسك الشعبية".

وأشارت الدفاع الروسية إلى أن "وحدات من قوات مجموعة الشمال الروسية، واصلت تقدمها في عمق دفاعات القوات الأوكرانية، واستهدفت القوى البشرية والمعدات التابعة للقوات المسلحة الأوكرانية، في مناطق عدة من مقاطعتي سومي وخاركيف.

ووفقا لبيان الدفاع الروسية: