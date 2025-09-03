وقال شي جينبينغ في خطاب بثّه التلفزيون إنّ "نهضة الأمة الصينية لا يمكن إيقافها والقضية النبيلة المتمثلة بالسلام والتنمية للإنسانية ستنتصر حتما".

وأضاف "اليوم، تواجه الإنسانية مرة أخرى خيارا بين السلام أو الحرب، والحوار أو المواجهة".

ودعا الرئيس الصيني دول العالم إلى "القضاء على السبب الجذري للحرب ومنع تكرار المآسي التاريخية".

وقال "لا يمكن ضمان الأمن المشترك إلا عندما تتعامل دول العالم مع بعضها البعض على قدم المساواة، وتعيش في وئام، وتدعم بعضها البعض".

وانطلق العرض العسكري الضخم بحضور أكثر من 20 زعيم دولة من بينهم خصوصا الرئيس الروسي فلاديمير بوتين والزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ-أون.

وكان الرئيس الصيني وصل، برفقة ضيوفه إلى بوابة تيانانمن التاريخية لمشاهدة العرض عسكري، اليوم الأربعاء، في العاصمة الصينية.

وصافح شي الضيوف فردا فردا على السجادة الحمراء قبل أن يصعدوا إلى المنصة المخصصة للمشاهدة أعلى البوابة المطلة على ساحة تيانانمن.

وسار بوتين وكيم إلى جانب شي أثناء توجههم إلى المنصة، بينما صفق الحضور الآخرون بحرارة وهم يتجهون إلى مقاعدهم.

وتوقف القادة الثلاثة لمصافحة خمسة من قدامى محاربي الحرب العالمية الثانية، تجاوز عمر بعضهم المئة عام.

ويستعرض العرض العسكري، الذي يقام بمناسبة الذكرى الـ 80 لنهاية الحرب العالمية الثانية، صواريخ ومقاتلات حديثة وأشكالا أخرى من القوة العسكرية، في وقت تسعى فيه الصين إلى تعزيز نفوذها على الساحة العالمية.