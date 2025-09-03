وقال ترامب، خلال مؤتمر صحفي في المكتب البيضاوي وإلى جانبه وفد من نواب ألاباما الجمهوريين: "سيتم نقل مقر قيادة الفضاء الأميركية إلى الموقع الجميل بمدينة هانتسفيل في ألاباما، التي ستعرف من الآن فصاعدا باسم مدينة الصواريخ. كان هناك تنافس كبير على هذا، وفازت فيه ألاباما."

وأوضح أن اختيار هانتسفيل جاء لأنها "كافحت بجدية أكبر من أي أحد آخر" للفوز بالمقر.

أهمية القرار

يمثل المقر الجديد هبة اقتصادية كبيرة للولاية المضيفة، إذ تتنافس ولايتا ألاباما وكولورادو منذ سنوات على استضافته لما يوفره من استثمارات وفرص عمل، إلى جانب رمزيته السياسية.

وتشمل مهام قيادة الفضاء الأميركية إدارة عمليات حيوية مثل الملاحة عبر الأقمار الاصطناعية، وضمان الاتصالات بين القوات، إضافة إلى الإنذار المبكر من إطلاق الصواريخ.

هانتسفيل.. "مدينة الصواريخ"

تتمتع هانتسفيل بتاريخ طويل في الصناعات العسكرية والفضائية، إذ تضم ترسانة ريدستون التابعة للجيش الأميركي، ومركز مارشال لرحلات الفضاء التابع لوكالة "ناسا"، فضلاً عن قيادة الفضاء والدفاع الصاروخي للجيش.

وكانت القوات الجوية قد حددت في عام 2021 ترسانة ريدستون كموقع مفضل للمقر الجديد بعد تقييم لست ولايات، شمل عوامل مثل البنية التحتية والتكاليف ودعم المجتمع المحلي.