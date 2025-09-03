وقال ترامب في منشور على وسائل التواصل الاجتماعي: "وقع الهجوم بينما كان الإرهابيون في عرض البحر بالمياه الدولية ينقلون مخدرات غير مشروعة في طريقها إلى الولايات المتحدة. لم يُصب أي من أفراد قواتنا في هذه العملية. وليكن هذا بمثابة تحذير لأي شخص يفكر حتى في محاولة إدخال المخدرات إلى الولايات المتحدة الأميركية".

من جانبه، أوضح وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو، في منشور سابق على منصة "إكس"، أن السفينة كانت تُشغل من قبل "منظمة مصنفة كجماعة مخدرات-إرهابية"، واصفاً العملية بأنها "ضربة قاتلة".

وتحدث روبيو عن الضربة قبيل مغادرته إلى المكسيك والإكوادور لإجراء محادثات حول عصابات المخدرات والأمن والرسوم الجمركية.

وكانت الولايات المتحدة قد أعلنت مؤخراً خططاً لتعزيز قواتها البحرية في المياه قبالة فنزويلا لمواجهة تهديدات عصابات المخدرات في أميركا اللاتينية.

في المقابل، ردّت حكومة الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو بنشر قوات على طول الساحل والحدود مع كولومبيا، إضافة إلى دعوة المواطنين للانخراط في ميليشيا مدنية.