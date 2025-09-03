ويُعد هذا الثوران هو الـ32 منذ ديسمبر الماضي، حين بدأ البركان نشاطه الحالي. وحتى الآن، بقيت تدفقات الحمم محصورة داخل فوهة القمة الواقعة ضمن منتزه براكين هاواي الوطني.

وأوضحت هيئة المسح الجيولوجي الأميركية أن الحمم تدفقت بداية من الفتحة الشمالية في فوهة "هاليماوماو" بعد منتصف الليل، قبل أن تنطلق نوافير جديدة عند الساعة 06:35 صباحاً. ومع حلول منتصف النهار، كانت الحمم تتدفق أيضاً من الفتحة الجنوبية وفتحة ثالثة تقع بينهما.

ويُصنف كيلاويا بين أكثر البراكين نشاطا في العالم، ويقع في جزيرة هاواي، وهي الأكبر في الأرخبيل، على بعد نحو 320 كيلومترا إلى الجنوب من هونولولو، عاصمة الولاية الواقعة في جزيرة أواهو.