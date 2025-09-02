وفي مقابلة مع قناة "سات.1" الألمانية، قال ميرتس عن بوتين: "إنه مجرم حرب، وربما يكون أخطر مجرم حرب في عصرنا الحالي، ويجب أن نكون واضحين بشأن كيفية التعامل مع مجرمي الحرب، فالتساهل معهم في غير محله".

وأضاف ميرتس أن بوتين "لا يملك حاليا أي سبب للذهاب نحو هدنة"، مستبعدا إرسال قوات ألمانية إلى أوكرانيا قبل توقيع أي هدنة محتملة.

وتابع: "أنا أشعر بقلق أكبر تجاه الوضع في أوكرانيا".

وكان ميرتس قد اتهم روسيا في وقت سابق بارتكاب "أخطر جرائم حرب" و"إرهاب السكان المدنيين".

وجاءت تصريحات المستشار ردا على سؤال خلال المقابلة حول وصف رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين لبوتين بـ"المفترس" خلال زيارتها إلى بولندا، وذلك بحسب نص نشرته المفوضية الأوروبية.

وفي وقت سابق أيضا، وصف الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، بوتين بأنه "غول على أبوابنا".

والجمعة الماضي، قالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، إن ماكرون تحدث بطريقة "لا تليق برئيس دولة"، عندما وصف بوتين بأنه "غول على أبوابنا".