وكتب لاريجاني في منشور عبر منصة "إكس: "إن مسار المفاوضات بين إيران والولايات المتحدة لم يُغلق بعد".

وأضاف: "نحن نسعى بالفعل إلى مفاوضات عقلانية، لكنهم يُمهدون طريقا لإلغاء أي محادثات عبر إثارة قضايا غير قابلة للحل، مثل فرض قيود على البرنامج الصاروخي".

وكان المتحدث باسم الخارجية الإيرانية، إسماعيل بقائي، قد قال في وقت سابق، الثلاثاء، إن طهران تراجع خبراتها السابقة قبل الرد على مقترح واشنطن لإجراء محادثات مباشرة.

وأوضح بقائي، في مؤتمره الصحفي الأسبوعي في طهران، أن الولايات المتحدة عطلت المسارات الدبلوماسية مرتين أو ثلاثا على الأقل خلال العقد الماضي، ما يعكس أنها لم تُبدِ حسن نية منذ البداية.

وأضاف: "في التعامل مع الولايات المتحدة يجب أن نأخذ بالاعتبار أننا واجهنا عدوان إسرائيل المدعوم من واشنطن ونحن في خضم عملية تفاوضية. بالتأكيد لا يمكن الحديث عن المستقبل دون النظر إلى الخبرات السابقة".

وجدد بقائي التأكيد على أن الدول الأوروبية الثلاث، بريطانيا وفرنسا وألمانيا، وهي أطراف في الاتفاق النووي لعام 2015، ليست لديها أي صلاحية قانونية لتفعيل آلية "سناب-باك" لإعادة فرض قرارات مجلس الأمن الملغاة ضد إيران.