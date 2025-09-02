وسيعقد هذا الاجتماع صباحا عبر تقنية الفيديو بالنسبة إلى رؤساء الدول والحكومات غير الموجودين في باريس، وفق الإليزيه.

وأوضح المصدر نفسه أن المجتمعين "سيناقشون أمورا تتصل بالضمانات الأمنية لأوكرانيا، وسيعرضون الخلاصات المترتبة من موقف روسيا التي تتمسك برفض السلام".

وكان مصدر سياسي أوروبي أوضح في وقت سابق أن الاجتماع سيبحث الضمانات الأمنية لأوكرانيا في إطار أي تسوية محتملة مع روسيا، و"الدفع بالدبلوماسية قدما لأن الروس يحاولون التملص من جديد".

وأضاف: "من غير المتوقع حتى الآن" أن يشارك الرئيس الأميركي دونالد ترامب في هذا الاجتماع.