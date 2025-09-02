وطعن المهاجم أربعة أشخاص على الأقل في شارع "كور بيلسونس" قرب الميناء القديم، وهي منطقة تعرف بتجارة المخدرات في مرسيليا، قبل أن يتدخل عناصر الشرطة بسرعة، وفق مصدر أمني ثان.

ولم ترد أنباء حول الحالة الصحية الدقيقة للضحايا.

وقال شاهد عيان، وهو أحد السكان المحليين، إن الشرطة وصلت "بسرعة كبيرة".

وأضاف أنهم حاولوا توقيف المهاجم أمام مطعم للوجبات السريعة، لكن الرجل حاول مهاجمة شرطي بسكين، فصرخ الأخير "توقف، توقف".

وأفاد شاهد آخر، في موقع الحادث بأنه رأى رجلا يحمل "سكيني جزار كبيرين".

ويبدو أن الحادث كان "شجارا خارج مطعم كباب"، وفق مصدر مطلع على الملف.

من جهتها، أفادت هيئة النقل في مرسيليا بأن المنطقة بأكملها أغلقت حوالى الساعة الرابعة مساء، كما انقطعت خطوط الترام لجزء من مسارها.

وأمام أحد مطاعم الوجبات السريعة، تم نصب خيمة للشرطة العلمية وتغطية الشرفة بغطاء أسود.