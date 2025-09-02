وأوضح بقائي، في مؤتمره الصحفي الأسبوعي في طهران، الثلاثاء، أن الولايات المتحدة عطلت المسارات الدبلوماسية مرتين أو ثلاثا على الأقل خلال العقد الماضي، ما يعكس أنها لم تُبدِ حسن نية منذ البداية.

وأضاف: "في التعامل مع الولايات المتحدة يجب أن نأخذ بالاعتبار أننا واجهنا عدوان إسرائيل المدعوم من واشنطن ونحن في خضم عملية تفاوضية. بالتأكيد لا يمكن الحديث عن المستقبل دون النظر إلى الخبرات السابقة".

وجدد بقائي التأكيد على أن الدول الأوروبية الثلاث، بريطانيا وفرنسا وألمانيا، وهي أطراف في الاتفاق النووي لعام 2015، ليس لديها أي صلاحية قانونية لتفعيل آلية "سناب-باك" لإعادة فرض قرارات مجلس الأمن الملغاة ضد إيران.

وأشار إلى أن روسيا والصين، الطرفين الآخرين في الاتفاق، تعارضان هذا التحرك، مستشهدا برسالة مشتركة من وزراء خارجية إيران وروسيا والصين توضح عدم قانونية الخطوة الأوروبية.

ولفت إلى أن إيران تواصل التنسيق مع روسيا والصين وستبذل كل جهد ممكن بما يحقق مصالحها الوطنية.