وقال أوشاكوف: "حتى الآن، ما يذاع في الصحافة ليس بالضبط ما تم الاتفاق عليه. الآن يتحدث الجميع عن لقاء ثلاثي، عن لقاء بين بوتين وزيلينسكي، ولكن على حد علمي تحديدًا، لم يتم التوصل إلى اتفاق بين بوتين وترامب بشأن هذا الأمر"، وفقا لوكالة أنباء سبوتنيك الروسية.

وأوضح أوشاكوف، أن بوتين، ناقش مع العديد من الزملاء على هامش قمة منظمة شنغهاي للتعاون، الاتفاقيات التي أعقبت القمة مع الرئيس الأميركي دونالد ترامب في ألاسكا، وقال: "ناقش رئيسنا، على الأقل، الاتفاقات التي تم التوصل إليها مع الرئيس ترامب في أنكوريج. وتحدث رئيسنا عن هذا الأمر مع العديد من زملائه، بمن فيهم الرئيس شي جين بينغ الرئيس الصيني، وبطبيعة الحال مع رئيس وزراء الهند".

وقال أوشاكوف ردا على سؤال حول ما إذا تم التطرق بالتفصيل إلى موضوع الأزمة الأوكرانية على هامش القمة: "في القمة، على ما أذكر، فقط رئيسنا (فلاديمير بوتين) تطرق لهذا الموضوع، في قمة منظمة شنغهاي للتعاون، ويمكن القول، إنه لم أسمع شيئا (حول هذا الأمر) في الخطابات الأخرى، ولكن على هامش القمة، هذا الموضوع، نوقش طبعاً".

وأشار أوشاكوف إلى أنه خلال لقاء بوتين وترامب، في أنكوريج تم التوصل إلى العديد من التفاهمات المتبادلة بين البلدين.

وكان ترامب صرح في وقت سابق أنه تحدث مع بوتين، خلال القمة التي عقدها مع زيلينسكي وقادة أوروبيين في البيت الأبيض، واتفقا على بدء ترتيبات لعقد اجتماع بين الرئيسين الروسي والأوكراني.

وأضاف: "اتصلت بالرئيس فلاديمير بوتين، وبدأت الترتيبات لعقد اجتماع، في مكان سيتم تحديده، بين الرئيس بوتين والرئيس زيلينسكي. بعد انعقاد هذا الاجتماع، سيكون لدينا اجتماع ثلاثي، والذي سيكون بين الرئيسين، بالإضافة إليّ".

كما أكد البيت الأبيض قبل أيام أن الرئيس الروسي وافق على عقد اجتماع مع زيلينسكي.

لكن ترامب تراجع هو الآخر وقال الجمعة إن اجتماعا بين الطرفين "يبدو غير مرجح".