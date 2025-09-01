وقالت المتحدثة باسم المفوضية، أريانا بوديسيتا، إن الطائرة هبطت بسلام في مطار بلوفديف، وأن فون دير لاين ستواصل جولتها المقررة للدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي الواقعة على الحدود مع روسيا وبيلاروسيا.

وقالت بوديسيتا: "يمكننا بالفعل تأكيد أنه حصل تشويش على نظام تحديد المواقع العالمي (جي بي إس) للطائرة. وقد تلقينا معلومات من السلطات البلغارية تفيد بأن لديهم اشتباه في أن السبب يعود إلى تدخل سافر من جانب روسيا".

وتقوم فون دير لاين، المنتقدة الشرسة للرئيس الروسي فلاديمير بوتين والحرب في أوكرانيا، بجولة تستمر 4 أيام في دول الاتحاد الأوروبي الواقعة على الحدود مع روسيا وحليفتها بيلاروسيا.

وأوضحت بوديسيتا أن: "هذا الحادث يبرز في الواقع مدى أهمية وضرورة المهمة التي تقوم بها رئيسة المفوضية الأوروبية في الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي الواقعة على الخطوط الأمامية".

وأضافت المتحدثة باسم المفوضية الأوروبية أن فون دير لاين شهدت "بشكل مباشر الصعوبات اليومية الناجمة عن التهديدات القادمة من روسيا ووكلائها".

وذكرت: "بالطبع، سيواصل الاتحاد الأوروبي تعزيز الاستثمار في المجال الدفاعي وتعزيز جاهزية أوروبا حتى بشكل أكبر عقب هذا الحادث".

وأصدرت بلغاريا بيانا قالت فيه: "تم تعطيل إشارة الأقمار الاصطناعية المستخدمة في نظام تحديد المواقع العالمي (جي بي إس) للطائرة، ولدى اقترابها من مطار بلوفديف فقدت الطائرة إشارة نظام تحديد المواقع العالمي".