وأضاف بوتين في منتدى منظمة شنغهاي للتعاون في مدينة تيانجين الصينية: "في هذا الصدد، نقدر بشدة الجهود والمقترحات المقدمة من الصين والهند التي تهدف إلى تسهيل حل الأزمة الأوكرانية".

وتابع: "أود أن أشير أيضا إلى أنني آمل أن تساهم التفاهمات التي تم التوصل إليها في الاجتماع الروسي الأميركي الأخير في ألاسكا في تحقيق هذا الهدف".

وقال بوتين إنه "سيبلغ قادة منظمة شنغهاي بتفاصيل اجتماعه في ألاسكا مع ترامب خلال الاجتماعات الثنائية".

وأوضح: "ملتزمون بمبدأ ألا تضمن أي دولة أمنها على حساب دولة أخرى".

وذكر الرئيس الروسي: "نقدر جهود الصين والهند لحل الأزمة في أوكرانيا"، مشيرا إلى أن "أي تسوية في أوكرانيا يجب أن تكون "مستدامة".