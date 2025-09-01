وأوضحت سلطات الصحة في حكومة طالبان في كابل أنها لا تزال تعمل على تأكيد العدد الرسمي للقتلى مع العمل على الوصول إلى المناطق النائية.

ووفقا لهيئة المسح الجيولوجي الأميركية، ضرب الزلزال الذي بلغت قوته 6 درجات على مقياس ريختر في الساعة 19:17 بتوقيت غرينتش، قبل منتصف الليل بالتوقيت المحلي، مقاطعة ننجارهار في شرق أفغانستان بالقرب من الحدود مع باكستان.

وقالت هيئة المسح الجيولوجي الأميركية إن الزلزال وقع على عمق 8 كيلومترات.