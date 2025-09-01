وأعرب مسؤولون محليون في أفغانستان عن مخاوفهم من احتمال وفاة المئات من جراء الزلزال، وفقا لوكالة "رويترز".

وفي أحدث حصيلة معلنة للضحايا، أكد مسؤولون محليون لهيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي) مقتل أكثر من 20 شخصا وإصابة أكثر من 115، في ولايتي ننكرهار وكونار.

ووقع الزلزال في منطقة قريبة من حدود أفغانستان مع باكستان.

وقال المتحدث باسم إدارة الصحة في ولاية ننكرهار أجمل درويش، إن مركز الزلزال كان على عمق 10 كيلومترات.

وفي أعقاب الزلزال الرئيسي، وقعت 3 هزات ارتدادية على الأقل، تراوحت قوتها بين 4.5 و5.2 درجة.

وأفادت وكالة "فرانس برس" أن الزلزال هز العاصمة كابل، على بعد حوالي 200 كيلومتر من مركزه، وكذلك عاصمة باكستان إسلام آباد على بعد حوالي 400 كيلومتر.

ومن المتوقع أن يرتفع عدد القتلى، إذ أن المقاطعات المتضررة نائية وذات تضاريس وعرة، والمنازل ليست مقاومة للزلازل بشكل عام.