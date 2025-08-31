هذه التطورات تتزامن مع صدمة داخلية في أوكرانيا تمثلت في اغتيال رئيس البرلمان الأوكراني السابق أندريه باروبي، ما يضيف بعداً أمنياً وسياسياً خطيراً إلى الملف.

وسط هذه المعطيات، يقدّم الدبلوماسي الأوكراني السابق فولوديمير شوماكوف قراءة تحليلية حادة لمسار الحرب، مؤكدًا أن موسكو لا تبحث عن هدنة أو تسوية، وأن الحرب قد تطول مع استمرار الانقسامات في المواقف الغربية وتراجع الدعم الأميركي المباشر.

التقدم الروسي: السيطرة الميدانية تقترب

أعلنت هيئة الأركان العامة الروسية أن القوات الروسية تقترب من السيطرة الكاملة على إقليم لوغانسك، إذ لم يتبق سوى أقل من 60 كيلومتراً مربعاً لإتمام السيطرة على المقاطعة، فيما أعلنت موسكو أن نفوذها يمتد الآن على 79% من أراضي دونيتسك.

قائد الجيش الروسي فاليري غيراسيموف أكّد أن العمليات العسكرية تتواصل بوتيرة عالية على طول خط الجبهة، مع التركيز على إقامة مناطق عازلة في سومي وخاركيف، لتأمين الحدود ومنع أي هجمات مضادة.

هذه الاستراتيجية تعكس رغبة موسكو في توسيع سيطرتها وفرض الوقائع على الأرض قبل أي محادثات محتملة.

في المقابل، يرى المراقبون الأوكرانيون أن هذا التقدم لا يخلو من تبعات كارثية محتملة على المدنيين، حيث تشير المعلومات إلى عمليات إبادة جماعية وجرائم حرب محتملة في المناطق المحتلة، بما في ذلك حرق الكتب ومحو الهوية الثقافية الأوكرانية.

كييف بين الضغط الاقتصادي والعزلة السياسية

الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي دعا إلى فرض عقوبات على روسيا في قطاعي الطاقة والبنوك باعتبارهما مصادر رئيسية لتمويل الحرب، مشدداً على ضرورة أن يضغط الحلفاء الاقتصاديون على موسكو لوقف هجماتها.

لكن الواقع يعكس محدودية التأثير، إذ تواجه أوكرانيا دعمًا غربيًا متبايناً: الاتحاد الأوروبي عاجز عن تغطية جميع الاحتياجات العسكرية والمالية، فيما تتأرجح الولايات المتحدة بين الضغط على الأوروبيين وظهور تردد واضح في الالتزام الكامل، خصوصاً من جانب ترامب، الذي يُظهر عدم رضا عن فرض عقوبات صارمة على روسيا.

اغتيال باروبي: صدمة أمنية وسياسية

شهدت مدينة لفيف حادثة اغتيال رئيس البرلمان الأوكراني السابق أندريه باروبي، التي وصفتها السلطات بأنها "عمل إرهابي" يستهدف رموز الوطنية الأوكرانية.

الرئيس زيلينسكي أعلن فتح تحقيق واسع تحت اسم "صافرة الإنذار" للعثور على القاتل، في خطوة تشير إلى جدية الحكومة في التعامل مع الجريمة، لكنها أيضًا تعكس هشاشة الأمن الداخلي وسط الحرب.

هذه الحادثة تضاف إلى الضغوط النفسية والسياسية على كييف، التي تسعى إلى مواجهة التقدم الروسي مع الحفاظ على تماسكها الداخلي، ما يجعل الأمن الشخصي للقيادات رمزية واستراتيجية في الوقت ذاته.

ترامب وأوروبا: فتور الدعم الغربي

تقارير إعلامية، أبرزها موقع "أكسيوس"، أفادت أن ترامب يشعر بخيبة أمل من مسار الحرب في أوكرانيا، ويبحث بجدية عن التراجع عن جهود الحل، متهماً الأوروبيين بالتقاعس عن فرض العقوبات اللازمة على موسكو.

هذا الموقف يضع الحلف الأطلسي أمام تحدٍ كبير: البيت الأبيض يضغط على الأوروبيين لفرض عقوبات صارمة، بينما تظهر أوروبا انقسامات حقيقية حول مستقبل دعم أوكرانيا، سواء في المجالات العسكرية أو الاقتصادية، ما يجعل التنسيق الأوروبي الأميركي أكثر تعقيداً.

الحرب طويلة بلا مفاتيح للحل

في قراءة شاملة للوضع، أوضح الدبلوماسي الأوكراني السابق فولوديمير شوماكوف خلال حديثه إلى برنامج التاسعة على سكاي نيوز عربية:

غياب إرادة السلام لدى موسكو: "سيد بوتين لا يرغب بالسلام، ولا يرغب بالهدنة حتى الموقعة". التقدم الروسي محدود وغير متسارع دائمًا: أشار إلى أن روسيا احتلت 1% فقط من الأراضي الأوكرانية خلال سنتين ونصف، بينما استطاعت القوات الأوكرانية استعادة نسبة مماثلة في لوغانسك. الحرب طويلة بلا مفاتيح للحل: يرى أن لا ترامب ولا زيلينسكي يمتلكان مفاتيح إنهاء الحرب، بسبب الإمكانيات الاقتصادية لروسيا وقدرتها على مواصلة الصراع.

شوماكوف يوضح أن طول أمد الحرب مرتبط بعدم وجود ضمانات أمنية حقيقية لأوكرانيا، فضلاً عن ضعف توحيد الموقف الأوروبي وتردد الالتزامات الأميركية، خصوصًا فيما يتعلق بحماية وحدة الأراضي الأوكرانية بموجب اتفاقيات دولية سابقة.

ذريعة الناتو: تحليل تاريخي

أكد شوماكوف أن الحديث عن توسع الناتو لم يكن السبب الحقيقي لغزو أوكرانيا، مشيراً إلى أن أوكرانيا لم تكن مرشحة للانضمام للحلف عام 2014.

وأضاف أن روسيا استغلت هذا الواقع كذريعة لاحتلال القرم وأجزاء من دونباس، وتغيير عقيدة أوكرانيا نحو الانضمام إلى الناتو جاء لاحقًا عام 2019 كرد على "الخيانة الروسية" وتهديدها لأمن الدولة الأوكرانية.

وأوضح أن التوسع الروسي يستند إلى طموحات استعمارية قديمة، وأن الغزو الحالي ليس حادثاً منفصلاً، بل امتداد لسياسات تاريخية تهدف إلى محو الهوية الأوكرانية واستعادة النفوذ على كامل الأراضي.

شروط موسكو ... استسلام غير مقبول

أوضح شوماكوف أن أي شروط روسية قد تُفرض على أوكرانيا تعني استسلاماً غير مقبول، يقوده إلى إبادة جماعية وتدمير الهوية الوطنية، بما يشمل حرق الكتب ومحو الثقافة، وأن أي قبول بهذه الشروط سيؤدي إلى محو أوكرانيا كدولة.

وأكد أن المقاومة الحالية ليست خيارا، بل ضرورة وجودية، وأن الصمود الوطني هو السبيل الوحيد للحفاظ على الدولة. هذه المعطيات تجعل أي مفاوضات سلام شاملة صعبة في الوقت الراهن، خصوصًا مع تقدم الجيش الروسي وقدرته على فرض الوقائع على الأرض.

أوروبا في اختبار الوحدة

رغم الدعم الكبير من بعض الدول الأوروبية، خصوصاً من أوروبا الشرقية، إلا أن الاتحاد الأوروبي يعاني انقسامات حقيقية:

مسألة الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي: محل خلاف واسع.

انضمام أوكرانيا إلى الناتو: لا تزال محل جدل.

الالتزامات الأمنية: خاصة تلك المتعلقة باتفاقية بودابست، التي ضمنت لأوكرانيا حماية مقابل نزع ترسانتها النووية، لكنها لم تُنفذ بالكامل.

شوماكوف أشار إلى أن أوكرانيا تنازلت عن ثالث أكبر ترسانة نووية في العالم، لكنها لم تحصل على ضمانات فعالة، ما جعلها اليوم في مواجهة روسيا وحدها، مع وجود تهديد نووي مباشر من الطرف الآخر.

حرب استنزاف طويلة المدى

من قراءة شوماكوف، يبدو أن الحرب تتجه إلى معركة استنزاف طويلة. روسيا تمتلك ثاني أقوى جيش في العالم وأكبر ترسانة نووية، فيما تعتمد أوكرانيا على دعم غربي محدود وغير مضمون، في ظل تهديد مباشر لهويتها وسيادتها.

البحث عن حسم سريع مستبعد في هذه المرحلة، خصوصاً مع الانقسام الأوروبي، التردد الأميركي، والتقدم الروسي الذي يفرض حقائق جديدة على الأرض، بينما تكافح كييف للحفاظ على تماسكها الداخلي وأمن قياداتها.

تدخل الحرب في أوكرانيا مرحلة مفصلية: موسكو تقرّب السيطرة على دونباس وتوسع مناطقها العازلة، بينما كييف تواجه ضغوطاً عسكرية وسياسية شديدة. اغتيال باروبي شكل ضربة معنوية، في وقت تتراجع فيه بعض القوى الغربية عن الالتزامات، ويظهر ترامب فتوراً في دعم كييف.

تصريحات شوماكوف تلخّص الواقع المأساوي: موسكو لا ترغب بالسلام، وتمتلك القدرة الاقتصادية والعسكرية لمواصلة الحرب، فيما الغرب غير موحّد، وأوكرانيا تقاتل من أجل بقائها. أمام هذا المشهد، تبدو الحرب طويلة الأمد بلا مفاتيح حل قريب، مع تهديدات مباشرة للهوية والسيادة الأوكرانية.

روسيا تراهن على الوقت والسلاح والقدرة الاقتصادية لفرض وقائع على الأرض، فيما أوكرانيا تراهن على المقاومة والدعم الغربي المحدود، في مواجهة سيناريوهات مرعبة قد تعيد رسم خريطة المنطقة بالكامل.