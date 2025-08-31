وأضافت هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الأوكرانية في بيان على مواقع التواصل الاجتماعي أن موسكو "بالغت بشكل واضح" في تقدير المساحات التي سيطرت عليها.

وكان رئيس هيئة الأركان العامة الروسية فاليري غيراسيموف قال أمس السبت إن القوات الروسية سيطرت منذ شهر مارس على أكثر من 3500 كيلومتر مربع من الأراضي الأوكرانية، فضلا عن إحكام السيطرة على 149 قرية.

وذكرت القوات المسلحة الأوكرانية "رغم ادعاءات غيراسيموف، لم تُسيطر القوات الروسية بالكامل على أي مدينة رئيسية. الأرقام التي قدمها المحتلون بشأن الأراضي والمناطق التي استولوا عليها مبالغ فيها بشكل كبير".

وأوضح غيراسيموف أمس أن القوات الروسية "حررت 99.7 % من أراضي جمهورية لوغانسك الشعبية (بقي أقل من 60 كيلومترا مربعا) و79 % من أراضي جمهورية دونيتسك الشعبية، و74 % من مقاطعة زابوروجيه، و76 % من مقاطعة خيرسون تحت سيطرة القوات الروسية".