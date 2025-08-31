وقالت وزارة الدفاع الروسية، في حسابها على تطبيق تلغرام، إنه تم إسقاط 11 طائرة مسيرة فوق منطقة فولغوغراد في جنوب روسيا، في حين تم تدمير البقية فوق مناطق روستوف وبيلغورود وبريانسك في جنوب غرب البلاد.

وأوضحت الوزارة أنه تم تدمير:

11 طائرة مسيرة فوق أراضي مقاطعة فولغوغراد.

8 طائرات مسيرة فوق أراضي مقاطعة روستوف.

طائرة مسيرة واحدة فوق كل من أراضي مقاطعتي بيلغورود وبريانسك.

وكانت الدفاع الروسية أعلنت أمس السبت أن أنظمة الدفاع الجوي، تمكنت من اعتراض 4 صواريخ من طراز "نبتون" و233 مسيرة أوكرانية.

وأشارت إلى أنه تم إسقاط 20 مسيرة أوكرانية في أجواء شبه جزيرة القرم ومقاطعة سمولينسك.