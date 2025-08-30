فقد أعلنت وزارة الدفاع الروسية، في بيان اليوم السبت، أن القوات الروسية العاملة في مقاطعة دونيتسك، تمكنت من السيطرة على بلدة كاميشفاخا في جنوب شرقي أوكرانيا.

وقالت الوزارة إن أنظمة الدفاع الجوي، تمكنت من اعتراض 4 صواريخ من طراز "نبتون" و233 طائرة مسيرة، مشيرة إلى أنه تم إسقاط 20 مسيرة أوكرانية في أجواء شبه جزيرة القرم ومقاطعة سمولينسك.

كما أعلنت الوزارة أن القوات الروسية شنت فجر اليوم السبت هجومًا مكثفًا بأسلحة دقيقة استهدف منشآت صناعات الصواريخ والطائرات المسيرة، بالإضافة إلى قواعد جوية عسكرية في أوكرانيا.

من ناحيته، قال سلاح الجو الأوكراني، صباح اليوم السبت، إن القوات الروسية شنت هجوما آخر بالطائرات المسيرة ليلا على أوكرانيا، حيث جرى الإبلاغ عن وقوع انفجارات في العديد من المناطق.

وتم رصد أكثر من 100 مسيرة روسية تحلق فوق أجزاء مختلفة من البلاد فيما اشتبكت الدفاعات الجوية الأوكرانية مع بعض الأهداف.

وأفادت أنباء بوقوع انفجارات بالقرب من شيركاسي وشيرنيهيف وفي دنيبرو وكييف.

وحذرت وسائل الإعلام الأوكرانية المواطنين بأن يتوقعوا هجمات جوية محتملة من جانب القاذفات الروسية.

وقال مسؤولو الدفاع الجوي إن 6 قاذفات إستراتيجية أقلعت من مطارات روسية ومن المحتمل أنها تحمل صواريخ لضرب أهداف أوكرانية. وبعد فترة قصيرة، تردد أن القاذفات أطلقت عدة صواريخ كروز.