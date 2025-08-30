تفصيلا، أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم السبت، أن أنظمة الدفاع الجوي الروسية، دمرت واعترضت 86 طائرة مسيرة أوكرانية فوق مناطق روسية عدة، خلال الليل.

وجاء في بيان الدفاع الروسية: "خلال الليلة الماضية، من الساعة 21:00 بتوقيت موسكو في 29 أغسطس الجاري إلى الساعة 07:00 بتوقيت موسكو في 30 أغسطس الجاري، اعترضت أنظمة الدفاع الجوي ودمرت 86 مسيرة أوكرانية".

وأوضح البيان، أنه تم إسقاط المسيرات الأوكرانية على النحو التالي:

30 مسيرة فوق مياه البحر الأسود،

15 فوق القرم،

13 فوق مقاطعة روستوف،

11 فوق كوبان،

5 فوق بريانسك،

4 فوق مقاطعة بيلغورود،

2 فوق كل من مقاطعات سمولينسك، وكالوغا، وتفير،

وواحدة فوق كل من مقاطعتي تولا وكورسك.

هجوم بحري روسي نادر

في كييف، أعلن أن هجوما روسيا نادرا على سفينة حربية أوكرانية أسفر عن مقتل جنديَين اثنين فيما لا يزال آخرون في عداد المفقودين، وفق ما أفاد ناطق باسم البحرية الأوكرانية وكالة فرانس برس الجمعة.

وكانت روسيا أعلنت الخميس أنها أغرقت سفينة الاستطلاع الأوكرانية "سيمفيروبول" في دلتا نهر الدانوب في واحدة من أولى ضرباتها الناجحة بمسيرة بحرية.

وقال الناطق باسم البحرية الأوكرانية دميترو بليتنتشوك لوكالة فرانس برس "ما زلنا نبحث عن عدد من الجنود" الذين كانوا على متن السفينة المستهدفة" لكنه رفض تأكيد إصابة السفينة بمسيّرة أو موقع الهجوم.

وأشار إلى أن آخرين أصيبوا في الهجوم.

ونشرت وزارة الدفاع الروسية الخميس مشاهد بالأبيض والأسود للهجوم المزعوم تظهر انفجارا كبيرا في المياه.