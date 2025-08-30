جاءت هذه الفعالية قبل أيام من سفر كيم إلى الصين لحضور استعراض عسكري كبير يوم الأربعاء المقبل بجانب الرئيس الصيني شي جينبينغ والرئيس الروسي فلاديمير بوتين.

وحضر كيم جونغ أون يوم الجمعة المراسم الثانية لتكريم الجنود الذين شاركوا في الحرب الروسية الأوكرانية، وفقا لوكالة الأنباء المركزية الكورية.

ويقول خبراء إنه بإقامة مثل هذه المراسم، يبدو أن كوريا الشمالية أرادت تسليط الضوء على تضحية القوات الكورية الشمالية خلال الحرب قبل قمة كيم المحتملة مع بوتين في الصين.

وتمت إقامة مراسم التكريم بعد حوالي أسبوع من تقرير لوكالة الأنباء المركزية الكورية في 22 أغسطس الجاري بشأن إقامة أول مراسم من هذا النوع في بيونغيانغ.

وأظهرت الصور التي نشرتها وسائل الإعلام الحكومية كيم وهو يضع ميداليات البطولة بجانب صور 101 جندي قتلوا أثناء القتال إلى جانب القوات الروسية في مقاطعة كورسك.

وقال كيم: "لجميع عائلات الشهداء، أعرب مجددا عن أسفي لفشلي في إنقاذ الأرواح الغالية لضباطنا وجنودنا الذين سقطوا في ساحات المعركة في أرض أجنبية، وأنا حزين للغاية لأنني لم أتمكن من إعادتهم أحياء إلى هنا".