وكتب سيرغي ليساك على تلغرام "المنطقة تتعرض لهجوم كبير. تُسمع دوي انفجارات".

ومذ بدء العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا في فبراير 2022، بقيت مقاطعة دنيبروبيتروفسك بمنأى إلى حد كبير عن المعارك.

لكن كييف أقرّت الثلاثاء بأن قوات روسية دخلت المنطقة حيث أكّدت موسكو أنها حققت تقدما ميدانيا.

يشار إلى أن منطقة دنيبروبيتروفسك ليست ضمن المناطق الأوكرانية الخمس التي أعلنت موسكو ضمها، وهي دونيتسك وخيرسون ولوغانسك وزابوريجيا وشبه جزيرة القرم.

معركة بوكروفسك

في دونيتسك.. تدور معارك شرسة على طول خط الجبهة، وفي منطقتي بوكروفسك وسيفرسك، على وجه الخصوص.

فقد أعلن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، الجمعة، أن موسكو حشدت حوالي 100 ألف جندي قرب بوكروفسك، المدينة الرئيسية في شرق أوكرانيا، في وقت يطغى الجمود على المساعي الدولية لتحقيق السلام في البلاد.

وقال زيلينسكي لصحفيين إن الوضع في منطقة بوكروفسك "هو الأكثر إثارة للقلق اليوم"، مشيرا إلى أن روسيا حشدت "ما يصل إلى 100 ألف جندي هناك.. إنّهم يستعدون لعمليات هجومية على أي حال"، مضيفا أن القوات الأوكرانية تعمل على التصدي لقوات روسية في منطقة سومي على الحدود الشمالية الشرقية.

وتعد بوكروفسك التي كان عدد سكانها قبل الحرب حوالي 60 ألف نسمة، مركزا لوجيستيا مهما للقوات الأوكرانية، وهي تقع عند تقاطع العديد من الطرق في المنطقة.

وتقترب القوات الروسية من المدينة من 3 جهات منذ عدة أشهر، وهي الآن على بُعد أقل من 5 كيلومترات عنها.

القوات الروسية تسيطر على بلدة نيليبوفكا

وأول أمس الخميس، أفادت وزارة الدفاع الروسية، بأن الجيش الروسي سيطر على بلدة نيليبوفكا في دونيتسك.

وقالت الدفاع الروسية في بيان: "نتيجة الإجراءات الحاسمة التي اتخذتها وحدات من قوات مجموعة الجنوب الروسية، تم تحرير بلدة نيليبوفكا في جمهورية دونيتسك الشعبية".

القوات الروسية تبعد 500 متر عن بلدة سيفيرسك

وفي شمال دونيتسك، بالقرب من الحدود مع مقاطعة لوغانسك، باتت القوات الروسية على بعد نصف كيلومتر من بلدة سيفيرسك، الواقعة تحت سيطرة القوات الأوكرانية حاليا، والتي تسعى جاهدة للمحافظة عليها وعدم سقوطها بأيدي القوات الروسية.

وأفاد الخبير العسكري الروسي أندريه ماروتشكو بأن القوات الروسية أصبحت على بعد 500 متر من بلدة سيفيرسك.

وقال: "بالنسبة لسيفيرسك، هناك نجاحات لقواتنا. خلال الفترة الأخيرة، تقدم جنودنا شمال شرق هذه البلدة، على طول السكة الحديدية، مما قلص المسافة إلى التجمع الحضري بمقدار 500 متر".

وأشار ماروتشكو إلى أن معارك نشطة تدور قرب سيفيرسك. وفي الوقت نفسه، "تبذل قيادة القوات الأوكرانية جهودا لتأمين استقرار وتثبيت الجبهة"، لأن الجيش الروسي يتقدم أيضا جنوب المدينة.